«Будем помогать детям и их родителям»: В Казани открыли детский центр «Красного креста»

В Казани прошло торжественное открытие центра Татарстанского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» для детей и их родителей.

Место, где будут помогать самым маленьким жителям республики, находится в доме «Движение Первых» на улице Островского 11\6, а открытие прошло благодаря поддержке этого движения детей и молодежи.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Событие одновременно и теплое, и очень значимое, и такое уютное. Лозунг Красного Креста “Повсюду и для всех” должен выражаться в действии, в том числе находиться там, где дети и те, кто думает о детях постоянно. Поэтому Рустам Нургалиевич такое прекрасное помещение в центре Казани определил для “Движения первых” – нашего регионального отделения, и недолго думая, мы предложили вместе дальше двигаться», – рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов.

В этом центре будут помогать всем семьям, которые нуждаются в психологической, образовательной, консультативной помощи. Но обратиться туда можно не только в кризисной ситуации.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Дети здесь смогут собираться вместе, чтобы играть, отдыхать, самовыражаться, искать поддержку и приобретать навыки для решения проблем, с которыми они сталкиваются. Помогать в этом им будут психологи, педагоги, соцработники, волонтеры и даже социальные репетиторы.

«Появилась комната с такой теплой безопасной обстановкой, с красивой территорией, где дети могут вместе с родителями работать и получать ту поддержку, о которой мы сегодня говорим. Этот центр – продолжение большой работы: наработанных методик, инструментария, технологий, кадрового потенциала», – отметила руководитель регионального отделения «Российского Красного Креста» в РТ Зульфия Сафина.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В комнате есть зона для проведения мастер-классов и танцев, есть игротека и библиотека, которые будут пополняться, также здесь можно будет спокойно сделать уроки в тишине. Предусмотрена и зона чаепития для родителей, которые будут приводить своих детей в центр.

В «Красном Кресте» рассказали, что в этот центр будет работать по трем важным принципам: инклюзивность, безопасность и веселье.