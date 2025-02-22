«Будем папами заочно»: бойцы СВО поддержали 6-летнего Радмира из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В детском саду №36 «Золотой ключик» Набережных Челнов прошел конкурс строя и песни, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Особенным это мероприятие стало для 6-летнего Радмира – мальчика, который с нетерпением ждал, что в этом году его папа придет на праздник. Но отец, военнослужащий, погиб во время боевых действий.

«Муж обещал в этом году приехать на смотр и принять смотр у сына. Но не смог. Погиб. Перед праздником он очень сильно плакал и спрашивал: «Почему так несправедливо? Почему папы все приходят, а моего не будет?» – рассказала мама Радмира Регина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Женщина обратилась к военнослужащим с просьбой поддержать сына. Она надеялась, что кто-нибудь откликнется, но не ожидала, что бойцов будет так много.

«Попросили просто поддержать сына нашего товарища, который погиб, выполняя свой служебный долг. У него остался маленький ребенок, который так и не дождался отца. Мы решили таким образом поддержать его семью и прийти», – рассказал военный с позывным Бэтр.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Надо поддержать. Значит, мы будем папами заочно этому ребенку. Поможем – чем сможем», – добавил ветеран специальной военной операции Марс.

Военнослужащие признались, что для них этот утренник стал возвращением в прошлое, когда их собственные дети выступали в детских садах.

«На утреннике я был в последний раз более 20 лет назад, когда моя дочь была в садике. Пришел поддержать маленького мальчика», – заметил ветеран с позывным Бамель.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Дети исполняли песни, танцевали и маршировали, а Радмир с гордостью участвовал в смотре.

«Мы два месяца учили, маршировали. Ко мне бойцы пришли», – поделился радостью мальчик.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

После утренника бойцам вручили подарки. Работники детского сада вместе с воспитанниками изготавливают окопные свечи для солдат.

«Дети собирают картон, закручивают в банки, подписывают: «Вернись с Победой!», – рассказала заведующая детским садом Нина Никишина.

Очередную партию шефской помощи, в том числе и окопные свечи, детский сад отправит бойцам уже на следующей неделе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой