«Будем отрабатывать каждый запрос»: глава Елабуги встретился с бойцами СВО в отпуске

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев встретился с военнослужащими из Елабуги, прибывшими из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, всего на встречу пришли восемь человек вместе с семьями.

В уютной атмосфере глава муниципалитета поблагодарил бойцов за их службу. Военнослужащие в свою очередь поблагодарили район за поддержку.

Во время беседы прозвучал ряд просьб, в основном они были бытового характера. Зашла речь о путевках в детские оздоровительные лагеря.

«Проблемы на гражданке бывают — особенно мелкие, бытового характера. Будем отрабатывать каждый такой запрос, поступающий через кураторов военнослужащих», — прокомментировал Рустем Нуриев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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