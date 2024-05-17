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«Будем отрабатывать каждый запрос»: глава Елабуги встретился с бойцами СВО в отпуске
Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев встретился с военнослужащими из Елабуги, прибывшими из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, всего на встречу пришли восемь человек вместе с семьями.
В уютной атмосфере глава муниципалитета поблагодарил бойцов за их службу. Военнослужащие в свою очередь поблагодарили район за поддержку.
Во время беседы прозвучал ряд просьб, в основном они были бытового характера. Зашла речь о путевках в детские оздоровительные лагеря.
«Проблемы на гражданке бывают — особенно мелкие, бытового характера. Будем отрабатывать каждый такой запрос, поступающий через кураторов военнослужащих», — прокомментировал Рустем Нуриев.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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