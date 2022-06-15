«Будем оптимистами»: профессор КФУ опроверг долгосрочный прогноз погоды на июль в Казани

Согласно долгосрочному прогнозу Гидромета РФ, погода в июле в столице Татарстана должна быть прохладной. Этот прогноз опроверг сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Гидромет дает прогноз на июль ниже климатической нормы. Могу усомниться в этом прогнозе, поскольку ожидаются частые приходы циклонов с северо-запада и воздействие Арктики. Но у нас это уже было в мае, поэтому это вряд ли повторится в июле. Будем надеяться, что температурный фон будет повышенным», — сказал Переведенцев.

Спикер добавил, что июль – макушка лета, когда самая высокая среднемесячная температура достигает 20 градусов. Однако в 2010 году она в Казани достигала 28 градусов.