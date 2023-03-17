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«Мы действовали в интересах банка»: экс-глава «Тимер Банка» будет добиваться оправдания
Буквально пару месяцев осталось отсидеть осужденным за растрату миллиарда рублей банкирам Айрату Камалову и Рамилю Насырову. Оба оказались замешаны в проведении невыгодной сделки между «Татфондбанком» и «Тимер Банком». О том, что это была за сделка и какие сроки им дал суд, – в репортаже «Татар-информа».
Точку в деле о растрате миллиарда рублей из «Тимер Банка» поставил Вахитовский районный суд Казани. Разбирательства завершились достаточно быстро – четыре месяца у суда ушло на то, чтобы допросить всех свидетелей по делу, подсудимых и вынести окончательное решение.
На скамье подсудимых бывший председатель «Тимер Банка» Айрат Камалов и топ-менеджер сканадально известного «Татфондбанка» Рамиль Насыров. Обоим вменяют проведение провальной сделки между банками, с помощью которой они смогли вывести почти миллиард рублей.
Оглашение приговора длилось несколько минут. Суд зачитал вводную и резолютивную части. Оба фигуранта были признаны виновными, обоих суд отправил за решетку.
Как топ-менеджеры банков оказались под следствием, а «игорный король» – сбежал
В банке недосчитались 930 млн рублей. Сложнейшую схему вывода денег распутывали в центральном аппарате МВД России. В феврале 2021 года оперативники вышли на Камалова и Насырова. Обоих задержали, Басманный суд Москвы отправил их в СИЗО. После того как Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело было направлено в Вахитовский районный суд Казани.
По версии следствия, в октябре 2016 года «Татфондбанк» и «Тимер Банк» подписали договор об уступке прав требований по восьми кредитным договорам компании «Роял Тайм Групп». Произошло это за пару месяцев до краха ТФБ и возбуждения уголовного дела в отношении его председателя Роберта Мусина. Кредит «Роял Тайм Групп» брал в ТФБ еще в 2013 году для строительства казино и гостиничного комплекса в игорной зоне «Азов-сити».
«Позже залоговое обеспечение по кредитам сняли. В результате "Тимер Банк" выплатил "Татфондбанку" сумму задолженности почти в миллиард рублей и стал новым кредитором "Рояла". Однако позже компания перестала погашать кредит и получила статус банкрота», – уточнил источник, знакомый с ситуацией.
Силовики уверены, что сделка для «Тимер Банка» была невыгодной. В результате на скамье подсудимых по обвинению в растрате оказались Рамиль Насыров и Айрат Камалов. Еще один фигурант дела – глава «Роял Тайм Групп» Рашид Таймасов – после возбуждения уголовного дела ударился в бега, его объявили в международный розыск.
Таймасов известен в Татарстане как «игорный король». Именно он построил первое казино в российской игровой зоне. Свою карьеру Таймасов начал в крупном татарстанском холдинге «Сувар». В 2004 году возглавил принадлежавшее казанской строительной группе «Сувар» ООО «Роял тайм», которое развивало игорный бизнес в Татарстане.
Затем Таймасов руководил казанским гостинично-развлекательным комплексом «Ривьера», позже создал ООО «Роял тайм групп», которое управляло казино недалеко от Нижнекамска.
«Будем обжаловать»
Вину Насыров и Камалов так и не признали. Ссылались на то, что в деле нет ни одного документа, подтверждающего их виновность, – мол, арбитражный суд признал сделку законной.
Уверяли, что никакой растраты не было, настаивали на том, что действовали лишь в интересах банка. В своем последнем слове Камалов рассказывал, что делал все, чтобы спасти банк и помочь вкладчикам сохранить свои деньги.
Между тем в прениях государственное обвинение запросило для подсудимых почти 17 лет. Бывшего председателя «Тимер Банка» прокуратура потребовала отправить за решетку на девять лет, топ-менеджера ТФБ – на восемь.
Перед началом оглашения приговора в зале суда собралось немало народу. Поддержать подсудимых в суд пришли их родные и близкие. Несколько минут им дали на то, чтобы перекинуться парой слов. Общаться с журналистами Камалов, Насыров и их адвокаты отказались.
Приговор, мягко говоря, всех удивил – сроки лишения свободы, которые назначил суд, оказались в разы меньше тех, что запрашивала прокуратура. Айрат Камалов по решению суда отправится в колонию общего режима на три года и два месяца, его сообщника приговорили к трем годам и трем месяцам.
В срок лишения свободы суд зачел срок нахождения в СИЗО. Иными словами, Камалов и Насыров практически отбыли все наказание и в ближайшее время выйдут на свободу.
«Мы ожидали оправдательный приговор. Будем обжаловать», – коротко прокомментировал решение суда адвокат Камалова.
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