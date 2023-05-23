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«Будем искать пути сотрудничества»: Фарид Мухаметшин встретился с Генконсулом Ирана
С Генеральным консулом Исламской Республики Иран Давудом Мирзахани провел сегодня встречу Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Стороны обсудили вопросы всестороннего взаимодействия Ирана и Татарстана в рамках российско-иранского сотрудничества через межпарламентский диалог.
В начале встречи Председатель Госсовета Татарстана вкратце рассказал об итогах Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum». «Саммит собрал около 15 тыс. участников из многих исламских государств и регионов России, – отметил Фарид Мухаметшин. – И, конечно, очень широко был представлен Иран, за что мы очень благодарны».
Говоря о деятельности парламента Татарстана, Мухаметшин отметил большую роль законотворческой деятельности депутатского корпуса в обеспечении развития многонационального и многоконфессионального общества республики. Он также выразил надежду на установление деловых отношений с иранским парламентом для более эффективного решения вопросов в сфере культуры, науки и туризма.
Генеральный консул Ирана Давуд Мирзахани поблагодарил Председателя Госсовета за теплый прием и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с парламентом Татарстана.
«Основной задачей Генерального консульства Исламской республики Иран в городе Казань является содействие в развитии торгово-экономических отношений с Татарстаном и ближайшими регионами Российской Федерации, – сказал иранский дипломат. – У нас нет региональных парламентов, поэтому будем искать приемлемые пути сотрудничества Меджлиса Ирана с Государственным Советом Татарстана. Это необходимо для развития научных, культурных, спортивных, гуманитарных отношений и особенно туризма между Ираном и Россией, наших регионов с Татарстаном».
Генеральное консульство Ирана в Казани работает с 2007 года.
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