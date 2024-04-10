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СВО 10 апреля 2024 22:14

«Будем едины!»: актанышские волонтеры готовят к отправке 11-й гуманитарный транш

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«Будем едины!»: актанышские волонтеры готовят к отправке 11-й гуманитарный транш
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В эти дни в молодежном центре «Яшьлек» Актанышского района идет масштабная подготовка к отправке одиннадцатой по счету гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Подготовка груза проводится под девизом «За победу, за наших ребят!». Ежедневно в рамках акции «Залп победы» многие перечисляют денежные средства. В сельских поселениях организуют «субботники» по заготовке сухих пайков для солдат, нарезке домашней лапши.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Верхнеяхшинского сельского поселения за короткий срок собрали все необходимое для воинов, продовольствие, нижнее белье.

Глава сельского поселения Ильнур Ахатов, передавший гуманитарную помощь волонтерскому штабу «Мы вместе» в молодежном центре «Яшьлек», выразил огромную благодарность всем односельчанам, которые упаковывали вещи в коробки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Пусть мир успокоится, а небо станет ясным. Пусть наши ребята вернутся живыми и здоровыми. Будем вместе, будем едины!» — говорит глава поселения.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

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