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Ру Тат
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Политика
26 января 2023  18:27

Будапешт обвинил Киев в «жесткой» мобилизации венгров в армию Украины

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Глава МИД Венрии Петер Сийярто заявил, что закарпатских венгров «жестким образом» мобилизуют в украинскую армию. На этом фоне он еще раз призвал стороны конфликта вернуться к проведению мирных переговоров.

«Наряду с украинцами погибают и венгры… Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Многие из мобилизованных венгров впоследствии погибают, добавил глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что Будапешт настаивает на мирных переговорах.

Венгерское издание Pesti Srácok ранее сообщило, что Киев планирует набрать в ВСУ порядка десяти тысяч жителей Закарпатья после потерь под Соледаром. По данным местных СМИ, украинские власти проводят самую масштабную в Закарпатье мобилизацию с начала конфликта. 

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