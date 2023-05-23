Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый для наступления минимум оружия

Украинская армия имеет минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления, и оно начнется в ближайшее время. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ТАСС.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время», — цитату приводит японское общественное телевидение.

Буданов при этом акцентировал, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе оружия для успешного продолжения операций.

«Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине», — утверждал Буданов.

Тема возможного контрнаступления украинской армии обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. В российском МИД отмечали, что открытые рассуждения Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают непосредственную вовлеченность этих стран в конфликт.