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Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый для наступления минимум оружия
Украинская армия имеет минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления, и оно начнется в ближайшее время. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ТАСС.
«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время», — цитату приводит японское общественное телевидение.
Буданов при этом акцентировал, что украинские военные все еще нуждаются в солидном запасе оружия для успешного продолжения операций.
«Нужно больше оружия. Нужны истребители. Надеюсь, что у международного сообщества все готово для помощи Украине», — утверждал Буданов.
Тема возможного контрнаступления украинской армии обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. В российском МИД отмечали, что открытые рассуждения Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают непосредственную вовлеченность этих стран в конфликт.
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