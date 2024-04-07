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Политика 7 апреля 2024 21:52

Буданов признал, что Киев не может уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности

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Крымский мост остается целью киевского режима, но конструкция «хорошо защищена», заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на вопрос журналиста ARD о том, почему сооружение до сих пор стоит. Об этом передает РИА Новости.

«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — сказано в материале.

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