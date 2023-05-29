Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары по Украине

Украина «не замедлит» ответить на ракетные удары России по своей территории. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по аэродромам Украины. Минобороны РФ сообщило об уничтожении командных пунктов, радиолокационных постов, авиатехники, складов с вооружениями и боеприпасами.

Буданов не в первый раз выступает с угрозами в адрес России и ее граждан. Так, ранее он заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать» россиян по всему миру, а затем признал причастность Киева к некоторым терактам и убийствам.