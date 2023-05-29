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Политика 29 мая 2023 17:31

Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары по Украине

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Украина «не замедлит» ответить на ракетные удары России по своей территории. Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по аэродромам Украины. Минобороны РФ сообщило об уничтожении командных пунктов, радиолокационных постов, авиатехники, складов с вооружениями и боеприпасами.

Буданов не в первый раз выступает с угрозами в адрес России и ее граждан. Так, ранее он заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать» россиян по всему миру, а затем признал причастность Киева к некоторым терактам и убийствам.

#Украина
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