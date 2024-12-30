Буцкая: Современные подростки столкнулись с проблемой отсутствия друзей

Проблема современных подростков - отсутствие близких друзей. Данный нюанс может плохо отразиться на их дальнейшей жизни, заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, чьи слова приводит NEWS.ru.

По словам спикера, дети не умеют общаться в реальной жизни, им не на кого положиться. Они «растут с телефоном в руках», и над такими проблемами нужно работать. Начать можно с малого, считает зампредседателя комитета Госдумы.

Решить проблему Буцкая предлагает с помощью возрождения популярной игры времен СССР - «резиночка». По словам спикера, эта игра должна помочь подросткам найти общий интерес и новых друзей, а также побудить их к физическим активностям.