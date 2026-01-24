Буцкая рассказала, что материнский капитал обеспечил рождение до 2,5 млн детей в России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Материнский капитал стал самой результативной мерой демографической поддержки в России: благодаря программе в стране родились от 2 до 2,5 млн детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит «ТАСС».

Комментируя план мероприятий по реализации стратегии семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года, депутат отметила, что перед государством стоит задача определить такие направления использования материнского капитала, которые позволят ему работать для семей максимально эффективно.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата предоставлялась при рождении второго и последующих детей. С 1 января 2020 года сертификат начали выдавать и при рождении первого ребенка.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее заявлял, что с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей.

При рождении второго ребенка семьи, уже оформившие сертификат, дополнительно получат более 234 тыс. рублей. Если же семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка, то при появлении второго она сможет сразу оформить полную сумму – 963 тыс. рублей.

Выплата материнского капитала соответствует целям национального проекта «Семья».