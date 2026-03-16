Депутат Буцкая призвала не спешить с расширением понятия многодетной семьи

В Госдуме предложили распространить статус многодетной семьи на родителей с двумя детьми, однако первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала не торопиться с выводами. В беседе с «Радио 1» она пояснила, что инициатива требует серьезной проработки.

«Это предложение. Важно не только то, что мы предлагаем, но и то, как мы это будем реализовывать. Тут заложены все возможности, в том числе и финансовые», – заявила депутат.

Она напомнила, что сегодня статус многодетной семьи закреплен указом Президента РФ: многодетной считается семья с тремя и более детьми. Раньше в регионах критерии различались – где-то многодетными считали семьи с четырьмя или даже семью детьми.

По словам Буцкой, семьям стоит разобраться в том, что им уже положено. Общественная организация «Совет матерей» собрала более 3,5 тысячи мер поддержки для семей с детьми. Для каждой семьи доступно более 60 льгот, но родители обычно помнят только три-четыре.

«Например, знаете ли вы о том, что питание для беременных, кормящих женщин и детей до трех лет должно предоставляться бесплатно по рекомендации врачей? А бесплатные лекарства для детей до трех лет?» – привела примеры Буцкая.

Она призвала изучать свои права и те меры поддержки, которые государство уже гарантирует, а не те, что находятся в разработке.