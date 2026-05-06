Буцкая предложила продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до совершеннолетия детей
Председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила расширить механизм ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива предполагает распространение выплат на детей старше трех лет – вплоть до достижения ими совершеннолетия, а при обучении в колледже или вузе – до 23 лет.
В настоящее время семьи с низкими доходами могут получать средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты только на детей до трех лет. По словам Буцкой, в «Совет матерей» регулярно поступают обращения от женщин из малообеспеченных и многодетных семей, которые сталкиваются с нехваткой средств после достижения ребенком этого возраста. Речь идет о базовых расходах, включая покупку школьной формы и организацию досуга.
«Матери спрашивают, нельзя ли распространить ежемесячную выплату до достижения ребенком совершеннолетия (если ребенок учится в колледже или вузе, до 23 лет). Мы считаем, что это предложение хотя и требует всестороннего изучения и тщательной проработки, но само по себе разумно. Его реализация лежит в плоскости проводимой государственной политики поддержки семьи и детства в целом и многодетных и малообеспеченных семей в частности», – отметила Буцкая.