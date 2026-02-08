Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

День святого Валентина в России можно переименовать в День любви. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что речь идет не просто о смене названия праздника, а о формировании целого комплекса новых смыслов и символов. По ее мнению, у праздника должно появиться новое название и визуальные образы – например, сердечки или плюшевые игрушки как знак доброты.

Буцкая отметила, что 14 февраля можно наполнить содержанием, связанным с любовью, признанием и нежностью, не привязываясь к фигуре святого Валентина и его неоднозначной истории. Она добавила, что этот день может стать праздником для людей, для которых важны любовь, семья и дети, и предложила такие варианты названий, как День любви или День плюшевой игрушки.

Депутат подчеркнула, что задача заключается не в запрете праздника, а в предложении формата, который сможет прижиться и стать по-настоящему народным. По ее словам, важно немного сместить акценты, сохранив возможность проявлять симпатию, признаваться в любви и делать предложения руки и сердца.

Она также указала на необходимость показывать позитивные примеры того, как можно признаваться в любви и делать предложения, чтобы впоследствии сыграть свадьбу 8 июля – в День святых Петра и Февронии. Буцкая напомнила, что именно 8 июля является главным российским праздником любви и верности и уже отмечен в календаре.

Кроме того, парламентарий высказала мнение, что 14 февраля может стать днем, когда россияне делают предложения и планируют свадьбы на летний период.