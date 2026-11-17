Компьютерная зависимость у детей формируется постепенно, и часто ее корни уходят в раннее детство. Об этом «Татар-информу» председатель организации «Совет матерей», экс-депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

По ее словам, привычка начинается с того момента, когда родители впервые дают ребенку телефон или планшет, чтобы отвлечь его, например, во время еды.

«Он открывает рот и даже может съесть тарелку каши, но при этом не очень понимает, что он ест, потому что голова занята совершенно другим. И дальше этот нарисованный мир становится для него нормой. И вот с этой нормой уже очень тяжело бороться», — пояснила депутат.

Если момент упущен и привычка сформировалась, Буцкая советует действовать так же, как с любой другой вредной зависимостью.

«Надо принять решение, что вы с этим начинаете бороться. Если вы сегодня примете решение, что вы боретесь, а завтра махнули рукой, потому что вам некогда, то ничего не получится», — подчеркнула она.

Главный совет эксперта — начать с себя. «Решение о том, что ребенок должен перестать играть, принимает родитель, и родитель следует этому решению», — резюмировала Буцкая.

Она также сравнила ограничение экранного времени с ограничением вредной еды: «Мы же научились ограничивать гамбургеры, точно так же надо научиться ограничивать то, что наши дети поглощают с точки зрения непищевых вредных привычек».