Буцаев рассказал о недостатках «Ак Барса» в противостоянии с «Локомотивом»

Фото: ak-bars.ru

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев считает, что главное преимущество «Локомотива» в серии финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» – кубковый опыт.

«Недостатком же нынешнего «Ак Барса» является то, что команда не имеет опыта в финалах, который есть у «Локомотива». Но на деле мы сможем понять, насколько это существенно, только когда закончится эта серия», — цитирует Буцаева ТАСС.

«Локомотив» является действующим чемпионом страны и обладателем заветного трофея. «Ак Барс» в последний раз побеждал в плей-офф в 2018 году.

Финальная серия между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует 11 мая в Ярославле. Начало – в 14:30 мск.