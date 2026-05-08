Буцаев рассказал, что нужно сделать «Ак Барсу», чтобы сдержать Радулова

Экс-наставник ЦСКА и «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев считает, что 39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов представляет главный риск для «Ак Барса» в финале плей-офф КХЛ. 55-летний специалист предположил, что необходимо сделать тренерскому штабу татарстанцев, чтобы минимизировать эту опасность.

«Ак Барсу», чтобы сдержать Радулова, нужно сыграть так, чтобы он получал меньше поддержки от партнеров. И думать над этим должен тренерский штаб. Тут можно провести параллели с Национальной хоккейной лигой, когда в ответственных матчах плей-офф Кубка Стэнли лидеров «Тампы» и «Эдмонтона» – речь идет, прежде всего, о Никите Кучерове и Конноре Макдэвиде – выключили из игры. В хоккее полно различных вариантов, как можно сдержать таких лидеров, как Радулов.

Глядя на Александра, стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом в плане игры он преобразился. Но мне кажется, тут особо ничего нового нет. Хоккей в его исполнении сейчас говорит прежде всего о его характере как спортсмена, который хочет побеждать все время. А мастерства у него достаточно», – приводит слова Буцаев ТАСС.

В регулярном чемпионате Александр Радулов заработал 52 (21+31) очка в 64 матчах. В рамках плей-офф КХЛ на его счету 14 (5+9) очков в 16 встречах.

Финал розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2025/26 стартует 11 мая в Ярославле. Начало – в 14:30 мск.