Бубнов жестко раскритиковал Соболева и сравнил его с Даку

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Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» резко высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева, сравнив его с форвардом «Спартака» Мирлиндом Даку, перешедшим из «Рубина». Поводом стали матчи 4-го тура РПЛ, где «Зенит» разгромил «Динамо» (3:0), а «Спартак» обыграл «Балтику» (2:1).

Бубнов отметил, что Соболев, забив два гола, сыграл неэффективно, допустив 61% брака в технико-тактических действиях. «Он [Соболев] забил два гола, сыграл на двойку, 61% брака. Это даже не двойка, а единица. Я ему набросил два балла, и он получил тройку, забив два гола», — заявил эксперт. Он также усомнился в лидерских качествах форварда: «Да какой он лидер?! Там ему дают… Глушенков на пустые ворота дал. На! Забивай!».

В противовес Соболеву Бубнов поставил в пример Даку, который в первом матче в паре с Угальде сделал голевую передачу. «56 технико-тактических действий, впервые вышел в паре с Угальде, сделал голевую передачу. 11% брака и Соболев – 61%. Почувствовали разницу?» — заявил эксперт.

Бубнов также выразил мнение, что появление Даку в «Зените» сделало бы Соболева ненужным клубу: «Если бы они [«Зенит»] купили Даку, там никакого бы Соболева и близко не было. Сейчас вообще неизвестно, где бы этот Соболев играл. Вот и всё! Вот и вся разница! И плюс он его пихает во все игры, Семак».