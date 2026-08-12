news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 августа 2026 16:17

Бубнов: «Зенит» уже не фаворит. Теперь триумвират»

Читайте нас в
Телеграм
Бубнов: «Зенит» уже не фаворит. Теперь триумвират»
Фото: кадр из видео YouTube

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что после трёх туров РПЛ «Зенит» утратил статус безусловного фаворита чемпионской гонки. По его словам, теперь борьбу за титул будут вести три команды.

«Прошло всего три тура… И эти туры говорят нам, что "Зенит" всё… "Зенит" уже не [явный] фаворит. Не фаворит. Там три фаворита. "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". И "Зенит" среди них… Раньше как было — есть "Зенит" и есть те, кто могут побороться. Сейчас такого нет. Сейчас триумвират», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата, набрав 9 очков из 9 возможных. «Зенит» и «Спартак» отстают от краснодарцев на два очка, имея по 7 баллов. При этом у «Зенита» матч в запасе. Ранее петербургский клуб доминировал в РПЛ, выиграв несколько последних чемпионств подряд. Однако букмекеры по-прежнему считают «Зенит» главным фаворитом. Несмотря на это, эксперты и болельщики отмечают возросшую конкуренцию. Лидерство «Краснодара» и амбиции «Спартака» делают сезон более интригующим.

#РПЛ #фк зенит
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты

12 августа 2026
Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

Wildberries продлил меры поддержки продавцов до 31 января 2027 года

11 августа 2026
Новости партнеров