На главную ТИ-Спорт 19 декабря 2025 14:47

Бубнов заявил, что «Спартаку» нужно забрать Даку, чтобы бороться за чемпионство

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов убеждён, что московскому «Спартаку» для роста не хватает высококлассного опорного полузащитника. В интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу» он назвал идеальным примером игрока такого типа Дугласа Аугусто из «Краснодара».

По мнению Бубнова, Барко вынужден опускаться слишком низко именно из-за отсутствия в команде сильного «опорника». Эксперт считает, что полузащитник уровня бразильца Аугусто по объёму работы, технике и надёжности стал бы ключевым приобретением.

«Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами… И Даку, не Кордобу даже, Даку. И всё, они были бы в тройке и боролись за чемпионство», — заявил Бубнов.

На прямой вопрос о сравнении нынешнего спартаковского опорника Умярова и Аугусто эксперт ответил категорично: «Да. Конечно. Даже несравнимые величины», – сказал эксперт в эфире «Коммент.Шоу».

