Бубнов высказался о работе Черчесова в «Ахмате»

Фото: fc-akhmat.ru

Футбольный аналитик Александр Бубнов оценил работу Станислава Черчесова в качестве главного тренера «Ахмата».

«С точки зрения игры он ничего не изменил. Больше того, видно, что команда функционально хорошо подготовлена, но он изменил психологию и всё, и в настрое. Черчесов это умеет делать», — сказал Бубнов каналу-YouTube «Коммент.Шоу».

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера грозненского «Ахмата» 6 августа 2025 года. Последней командой в его клубной карьере значится венгерский клуб «Ференцварош» (2021-2023, Высший дивизион чемпионата Венгрии по футболу).

В сезоне-2024/25 Черчесов стоял у руля национальной сборной Казахстана.

По итогам 7-ми туров ФК «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету грозненской команды восемь очков.