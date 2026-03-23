news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
23 марта 2026

Бубнов: «Те, кто не смог посмотреть игру «Крыльев» с «Рубином» - ничего не потеряли»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: rubin-kazan.ru

Александр Бубнов считает, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» в Самаре, который завершился вничью (0:0) – можно было не смотреть. По мнению футбольного эксперта, в этой игре не было футбола.

«Те, кто не смог посмотреть игру «Крыльев» с «Рубином», они вообще ничего не потеряли. Потому что если в матче «Динамо» и «Зенита» был футбол, то в матче «Рубин» – «Крылья» футбола было очень мало. В основном была борьба. Причём борьба без ворот. Если «Рубину» эта ничья, в принципе, ничего не давала, потому что «Рубин» находится в середине турнирной таблицы и он так там и останется, то для «Крыльев» даже очко – это как победа», – записал аудиосообщение эксперт в своем телеграм-канале «Бубнов. Аналитика».

По итогам 22 встреч «Рубин» находится на седьмом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» близки к зоне стыковых матчей и идут на 13-м месте с 21 очком.

#премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров