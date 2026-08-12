Бубнов — Семаку: «Грош тебе цена как тренеру»

Фото: fc-zenit.ru

Эксперт Александр Бубнов жёстко ответил главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, который после поражения от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ заявил, что такие игры ничему не учат. Бубнов призвал наставника делать выводы из системных неудач.

«Сергей Богданович, если ты после таких поражений — а они у тебя неоднократные и превращаются в систему — не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру. А кто будет делать выводы?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После трёх туров «Зенит» занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. Напомним, что ранее Бубнов уже заявлял, что «Зенит» утратил статус явного фаворита чемпионской гонки, уступив место в триумвирате «Спартаку» и «Краснодару». Сам Семак пока не комментировал слова эксперта. Остаётся надеяться, что команда сможет переломить ситуацию и вернуть лидерство. Болельщики ждут от «Зенита» более стабильной игры. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.Вот лаконичная версия новости.