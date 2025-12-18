Бубнов считает, что следующей командой Семака будет сборная России по футболу

Фото: fc-zenit.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, что Сергей Семак в случае ухода из «Зенита» может возглавить сборную России вместо Валерия Карпина. Об этом аналитик заявил в очередном выпуске программы «Коммент.Шоу».

– Потом, смотри. Думаешь, Геннадий Сергеевич (Орлов) когда-нибудь что-то случайно говорит? Вот к нему нужно прислушиваться. Он ничего случайно не говорит. И вдруг ни с того, ни с сего Геннадий Сергеич вынес такой вердикт, что Семак всё, устал. И следующая его команда кто будет?

– Кто?

– Читали, не?

– Не видел.

– Сборная. Сборная России.

– А Карпин?

– Уберут вообще. Контракт? Неустойку выплатят, и всё. Больше того, РФС может точно так же договориться с ним (с Семаком), как договорился с «Динамо», – сказал Бубнов в прямом эфире.

Сергей Семак возглавляет питерский клуб с 2018 года. За это время «Зенит» под руководством Семака шесть раз становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка и пять раз Суперкубка страны.