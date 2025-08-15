Бубнов рассказал, как надо играть «Динамо», чтобы победить ЦСКА

Фото: fcdynamo.ru

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» с ЦСКА в пятом туре РПЛ.

«Чем «Динамо» может удивить ЦСКА? Да ничем. Они могут только создать им проблемы в настрое, борьба, в конце концов могут начать так… Хотя кто там будет «убивать»? Фомин? Глебов сможет, но он же всех не «убьет», там есть ребята, которые его «убьют».

Поэтому, во-первых, закрыться. Потом прессинговать, и прессинговать жестко. И ждать их ошибок. Кого они будут, например, на флангах… Мойзеса никто не обведет, Гаич тоже ничего. В середине этот Лукин сейчас ничего с Дивеевым тоже, есть Акинфеев, опорный полузащитник – Кисляк. Но это такой опорный сейчас суперсовременный, в том смысле, что он не только опорную зону закрывает, он идет вперед и голевые передачи отдает, забивает. С Обляковым они здорово взаимодействуют», – сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, игра «Динамо» с ЦСКА состоится 17 августа в 18:00 по мск. Команда Валерия Карпина идет на девятом месте в таблице РПЛ с пятью баллами. «Армейцы» же расположились на четвертой строчке Премьер-лиги с восемью очками.