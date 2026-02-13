news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 февраля 2026 13:51

Бубнов раскритиковал трансфер Сауся в «Спартак»: «Это уродливость нашей системы»

Читайте нас в
Телеграм
Бубнов раскритиковал трансфер Сауся в «Спартак»: «Это уродливость нашей системы»
Фото: spartak.com

Футбольный эксперт Александр Бубнов жестко высказался о переходе защитника Владислава Сауся в московский «Спартак». По информации СМИ, сумма трансфера составила около 350 миллионов рублей, что, по мнению Бубнова, является неоправданно высокой ценой.

В эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» эксперт сравнил эту сделку с покупкой нападающего Хуана Боселли «Краснодаром» за 60 миллионов рублей.

«Где Саусь и где Боселли? Это уродливость нашего чемпионата, нашей системы. Ну как можно игрока, который на несколько голов выше, тем более нападающий, сравнивать с Саусем?» — возмутился Бубнов.

На замечание ведущего о том, что высокая цена связана с российским паспортом футболиста, эксперт ответил риторическим вопросом: «За паспорт столько миллионов надо платить?»

Когда собеседник предположил, что Саусь может обидеться на такие слова, Бубнов отреагировал с иронией: «Ну пускай обижается».

#фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026