Бубнов раскритиковал «Локомотив» за победу над «Спартаком», поставив клубу двойку

Фото: fclm.ru

Бывший футболист Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Локомотива» за матч четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (4:2).

По подсчетам Бубнова, «железнодорожники» набрали 557 технико-тактических действий при 34% брака. «Локомотив» получил от экс-футболиста оценку «два».

Напомним, в данный момент «железнодорожники» возглавляют таблицу РПЛ с 12 баллами. «Спартак» же идет на 11-м месте в Премьер-лиге с четырьмя очками.

В следующем матче подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Балтикой» в гостях. Игра состоится 16 августа в 15:00 по мск. Команда Деяна Станковича же в следующей игре встретится с «Зенитом» у себя дома. Матч начнется 16 августа в 17:30 по мск.