Бубнов предложил, чтобы Бердыев возглавил сборную России по футболу

Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный эксперт Алексей Бубнов считает, что на пост главного тренера сборной России вместо Валерия Карпина можно назначить Курбана Бердыева. По его мнению экс-наставник «Рубина» хотя бы имеет достижения в отличие от нынешнего специалиста. Об этом Бубнов заявил в программе «Коммент.Шоу».

«Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать», — сказал Бубнов.

Валерия Карпин работает у руля сборной России с 2021 года. Осенью национальная команда под руководством Карпина одержала победы в товарищеских встречах над Катаром (4:1), Ираном (2:1) и Боливией (3:0), сыграла вничью с Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила Чили (0:2).

С лета 2025 года Карпин совмещал наставничество в национальной команде с работой в «Динамо». 17 ноября он покинул тренерское кресло в московском клубе по собственной инициативе.