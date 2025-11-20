news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 ноября 2025 15:11

Бубнов предложил, чтобы Бердыев возглавил сборную России по футболу

Читайте нас в
Телеграм
Бубнов предложил, чтобы Бердыев возглавил сборную России по футболу
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный эксперт Алексей Бубнов считает, что на пост главного тренера сборной России вместо Валерия Карпина можно назначить Курбана Бердыева. По его мнению экс-наставник «Рубина» хотя бы имеет достижения в отличие от нынешнего специалиста. Об этом Бубнов заявил в программе «Коммент.Шоу».

«Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать», — сказал Бубнов.

Валерия Карпин работает у руля сборной России с 2021 года. Осенью национальная команда под руководством Карпина одержала победы в товарищеских встречах над Катаром (4:1), Ираном (2:1) и Боливией (3:0), сыграла вничью с Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила Чили (0:2).

С лета 2025 года Карпин совмещал наставничество в национальной команде с работой в «Динамо». 17 ноября он покинул тренерское кресло в московском клубе по собственной инициативе.

#валерий карпин #сборная России по футболу #фк динамо
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025