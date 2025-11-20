Бубнов предложил, чтобы Бердыев возглавил сборную России по футболу
Футбольный эксперт Алексей Бубнов считает, что на пост главного тренера сборной России вместо Валерия Карпина можно назначить Курбана Бердыева. По его мнению экс-наставник «Рубина» хотя бы имеет достижения в отличие от нынешнего специалиста. Об этом Бубнов заявил в программе «Коммент.Шоу».
«Можно посмотреть. У него достижения есть. Он «Барселону» обыгрывал. Это не то что «Армавир» тренировать», — сказал Бубнов.
Валерия Карпин работает у руля сборной России с 2021 года. Осенью национальная команда под руководством Карпина одержала победы в товарищеских встречах над Катаром (4:1), Ираном (2:1) и Боливией (3:0), сыграла вничью с Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила Чили (0:2).
С лета 2025 года Карпин совмещал наставничество в национальной команде с работой в «Динамо». 17 ноября он покинул тренерское кресло в московском клубе по собственной инициативе.