Бубнов ответил, есть ли в «Рубине» кризис после двух крупных поражений

Фото: rubin-kazan.ru

Советский футболист, ныне футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о неудачном выступлении «Рубина» в последних матчах. Казанцы были дважды разгромлены – сначала ЦСКА в рамках Премьер-лиги (1:5), а потом «Зенитом» 0:3 в рамках Кубка России.

«Можно ли считать, что у «Рубина» мини-кризис? Нет. Это для «Рубина» даже хорошо, сейчас встряска хорошая для них, потому что они до этого достаточно убедительно выглядели. И мы отмечали, что они даже за тройку могут бороться, и я и сейчас остаюсь при своем мнении, что они могут. Но это хорошо, их немножко опустили, и Рашиду Рахимову легче сейчас будет командой управлять, потому что они притихнут и никакой недооценки не будет.

Тем более «Ростов». С «Ростовом» чуть-чуть расслабишься – и можешь получить. Хотя по составу и по игре «Ростов» не сильнее их. Они на своем поле, тем более они сильнее. И им нужно реабилитироваться», – сказал Бубнов эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube.