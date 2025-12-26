news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 декабря 2025 17:04

Бубнов об увольнении Рахимова: Глупость сумасшедшая

Читайте нас в
Телеграм
Бубнов об увольнении Рахимова: Глупость сумасшедшая
Фото: rubin-kazan.ru

Эксперт Александр Бубнов поделился мнением относительно слухов вокруг возможной отставки главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

– Кстати, как вам отставка Рахимова? Справедливо?

– Глупость. Сумасшедшая.

– Почему?

– Потому что, во-первых, задачу он выполнил. Перед ним задачу стать чемпионом никто не ставил. Я ставил (в прогнозе перед сезоном. — Прим. «Чемпионата»), что они в тройке должны быть, но потом пошёл провал. А он с чем связан? С травмами игроков и с тем, что ему не докупили того, кого он хотел. Вот и всё. Но задачу он выполнил. «Рубин» не вылетит, – заявил Бубнов в эфире передачи YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По итогам первой половины чемпионата «Рубин» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками по итогам 18 встреч.

#фк рубин #Рашид Рахимов #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025