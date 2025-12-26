Бубнов об увольнении Рахимова: Глупость сумасшедшая

Фото: rubin-kazan.ru

Эксперт Александр Бубнов поделился мнением относительно слухов вокруг возможной отставки главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

– Кстати, как вам отставка Рахимова? Справедливо?

– Глупость. Сумасшедшая.

– Почему?

– Потому что, во-первых, задачу он выполнил. Перед ним задачу стать чемпионом никто не ставил. Я ставил (в прогнозе перед сезоном. — Прим. «Чемпионата»), что они в тройке должны быть, но потом пошёл провал. А он с чем связан? С травмами игроков и с тем, что ему не докупили того, кого он хотел. Вот и всё. Но задачу он выполнил. «Рубин» не вылетит, – заявил Бубнов в эфире передачи YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По итогам первой половины чемпионата «Рубин» занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками по итогам 18 встреч.