Бубнов - о Семаке: «Ему нельзя было играть в футбол из-за порока сердца»

Фото: fc-zenit.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Зенита» Сергея Семака. На этот раз он заявил, что у наставника сине-бело-голубых в бытность футболистом был диагностирован порок сердца, из-за которого ему, вероятно, были противопоказаны большие нагрузки. Своё мнение Бубнов озвучил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Бубнов уже оказывался в центре скандала, связанного с Семаком. Он заявлял, что тренер «орал матом» на игроков в перерыве матча 16-го тура РПЛ «Пари НН» – «Зенит» (0:2) . «Но я же не сам придумал! Там кто… Нагучев или кто там? Шнякин? Да, Шнякин. Комментатор сказал», — объяснял тогда Бубнов .

Сам Семак опроверг эту информацию, подчеркнув, что никогда не употребляет в речи нецензурные выражения . Затем Бубнов уточнил, что слышал о происшествии в эфире: «Я сам в эфире это своими ушами слышал. Что или Шнякин, или Нагучев проходил в перерыве у раздевалки и там стоял такой ор матом, что он удивился» .

Однако комментатор Дмитрий Шнякин категорически опроверг слова эксперта, заявив, что не комментировал тот матч и не мог передавать Бубнову такую информацию: «Дядь Саш, может, хватит?:) Я не мог о криках Семака что-то рассказать, потому что… не комментировал матч "Пари НН" — "Зенит"» .