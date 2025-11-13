news_header_top
Бубнов о Карпине: Он действительно нулевой тренер

Фото: fcdynamo.ru

Эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера Валерия Карпина, который совмещает посты в сборной России и московском «Динамо».

Напомним, в 2021 году Карпин в передаче «Коммент.Шоу» заявил, что считает себя «обыкновенным» тренером. С этой оценкой в недавнем выпуске согласился Бубнов.

«Каждый тренер должен быть недоволен играми своей команды. Не говорю уж о проигранных — это просто разнос. А когда у него от игры к игре всё хуже и хуже становится, значит, он действительно нулевой тренер. И здесь он правду сказал, ему деваться уже некуда», – сказал Бубнов в эфире авторской передачи.

Сборная России проводит товарищеские встречи во время двухнедельного перерыва в РПЛ. Вчера подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Перу (1:1). 15 ноября национальная команда страны примет участие в матче против Чили. Начало встречи в 18:00 мск.

По итогам 15 игр «Динамо» находится на 10 месте турнирной таблицы РПЛ. На счету московской команды 17 очков.

