На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2026 11:55

Бубнов об Инфантино: «Он только показывает, что хочет снять санкции с России»

Фото: rfs.ru

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд к международным соревнованиям. Бубнов скептически отнесся к этому заявлению.

По словам эксперта, данный вопрос даже не будет стоять на повестке дня предстоящего конгресса ФИФА. Бубнов признался, что давно не обращает внимания на подобные высказывания Инфантино: «Он хочет показать, что против санкций, но сделать ничего не может. Все виноваты, на всех кивают, чтобы русские никаких претензий не имели».

Бубнов также добавил, что его заранее предупреждали, какую политику ведет Инфантино. Эксперт охарактеризовал главу ФИФА как «полностью зависимого человека, марионетку», которая не может принимать самостоятельных решений и с мнением которой в организации не считаются.

