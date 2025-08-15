Бубнов назвал игру «Спартака» с «Зенитом» «матчем смертников»
Бывший российский футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от грядущего матча «Зенита» со «Спартаком» в пятом туре РПЛ.
«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен «умереть». Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, ещё можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещё», – сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».
Напомним, в данный момент команда Сергея Семака располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с пятью очками. Подопечные Деяна Станковича же идут на 11-м месте с четырьмя баллами.
Игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 16 августа в 17:30 по мск.