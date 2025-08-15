news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 августа 2025 16:27

Бубнов назвал игру «Спартака» с «Зенитом» «матчем смертников»

Читайте нас в
Телеграм
Бубнов назвал игру «Спартака» с «Зенитом» «матчем смертников»
Фото: fc-zenit.ru

Бывший российский футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от грядущего матча «Зенита» со «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

«Матч смертников. Кто-то после этого матча должен «умереть». Не дай бог, но я образно выражаюсь. Это похоронный матч, ещё можно назвать. Могут быть похороны. Некоторых сразу хоронят, некоторых там великих и попозже, могут задержать ещё», – сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, в данный момент команда Сергея Семака располагается на восьмом месте в таблице РПЛ с пятью очками. Подопечные Деяна Станковича же идут на 11-м месте с четырьмя баллами.

Игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 16 августа в 17:30 по мск.

#фк зенит #фк спартак #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025