Мобилизованным из Татарстана бойцам доставили гуманитарную помощь от мэрии Казани

Фото: Город Казань KZN.RU

Бойцы из 430-го мотострелкового полка, которые сейчас находятся в зоне СВО, получили гуманитарную помощь от мэрии Казани.

Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев привез спецоборудование и необходимые вещи.

Также он передал бойцам от депутата Казгордумы Булата Ахметгараева бронированный фургон Fiat Ducato, который необходим для выполнения боевых задач и обеспечения быта на передовой.

Спецпомощь для бойцов доставляли на «КАМАЗе», который был полностью загружен коробками, пакетами. Булат Алеев передал военным квадрокоптеры, рации и аккумуляторы для них, коллиматорные прицелы, тактические аптечки, спальные мешки, маскировочные сети и другие спецсредства.

Военным подготовили дизельные генераторы, дизельные воздушные отопители, печи, газовые баллоны, портативные газовые плиты, лопаты, умывальники-рукомойники, гвозди, саморезы, изоленты и многое другое. К Новому году бойцам на СВО передали ящики мандаринов.

Булат Алеев вручил отличившимся бойцам почетные грамоты мэра города, посетил военный госпиталь и пообщался с ранеными.