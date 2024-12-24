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Мобилизованным из Татарстана бойцам доставили гуманитарную помощь от мэрии Казани
Бойцы из 430-го мотострелкового полка, которые сейчас находятся в зоне СВО, получили гуманитарную помощь от мэрии Казани.
Руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев привез спецоборудование и необходимые вещи.
Также он передал бойцам от депутата Казгордумы Булата Ахметгараева бронированный фургон Fiat Ducato, который необходим для выполнения боевых задач и обеспечения быта на передовой.
Спецпомощь для бойцов доставляли на «КАМАЗе», который был полностью загружен коробками, пакетами. Булат Алеев передал военным квадрокоптеры, рации и аккумуляторы для них, коллиматорные прицелы, тактические аптечки, спальные мешки, маскировочные сети и другие спецсредства.
Военным подготовили дизельные генераторы, дизельные воздушные отопители, печи, газовые баллоны, портативные газовые плиты, лопаты, умывальники-рукомойники, гвозди, саморезы, изоленты и многое другое. К Новому году бойцам на СВО передали ящики мандаринов.
Булат Алеев вручил отличившимся бойцам почетные грамоты мэра города, посетил военный госпиталь и пообщался с ранеными.
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