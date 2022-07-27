«Бу безнен малайлар»: «Рубин» анонсировал матч с «Уфой», потроллив башкирский клуб

«Рубин» анонсировал игру третьего тура Первой лиги против «Уфы», обратившись к башкирскому клубу с просьбой посчитать количество местных воспитанников.

«​​Бу безнен малайлар! Камиль Муллин и Ленар Фаттахов готовы защищать цвета Республики Татарстан в татаро-башкирском дерби! "Уфа", а кто будет защищать цвета вашей Республики?» – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: © rubin-kazan.ru

Стоит отметить, что в составе уфимского клуба нет ни одного игрока башкирской национальности, на что и был сделан ацент со стороны казанцев.

Напомним, игра «Рубин» – «Уфа» состоится 1 августа в 20:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена».