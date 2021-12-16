БСМП Челнов подтвердила аккредитацию по стандартам JCI

16 декабря Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов подтвердила свой статус аккредитации по стандартам JCI в третий раз и стала первой в России клиникой, прошедшей аккредитацию по 7-й версии стандартов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

JCI — это сборник стандартов, по которым оценивают качество медицинской помощи, оказываемой в медучреждениях. Отмечается, что такая аккредитация своего рода премия «Оскар» для больниц во всем мире.

Согласно данным на декабрь 2021 года, во всем мире всего 938 медучреждений имеют аккредитацию по JCI и только пять из них находятся в России. При этом четыре клиники являются частными и располагаются в Москве, и лишь одна государственная — это БСМП Набережных Челнов.

Оценка каждого учреждения происходит по более чем 1000 измеряемых элементов. Среди базовых параметров — качество оказываемых услуг и его стабильность, безопасность для пациентов и персонала и постоянное совершенствование деятельности организации.