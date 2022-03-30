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Ру Тат
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Культура
30 марта 2022  19:53

Брюс Уиллис решил завершить карьеру из-за афазии

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Американский актер и продюсер Брюс Уиллис решил завершить карьеру в возрасте 67 лет из-за диагностированной у него афазии. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление семьи артиста, опубликованное в социальных сетях.

Афазия — это языковое расстройство, вызванное повреждением головного мозга. Она влияет на способность человека общаться с другими людьми.

Члены семьи Брюса Уиллиса, обратившись к поклонникам артиста, рассказали, что он испытывает «некоторые проблемы со здоровьем» и недавно у него была выявлена афазия, «которая влияет на его когнитивные способности».

Ранее, в середине марта, о планах Брюса Уиллиса завершить карьеру рассказало издание The New Zealand Herald. Однако тогда причиной проблем знаменитого актера была названа не афазия, а прогрессирующая деменция.

#Брюс Уиллис #завершение карьеры
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