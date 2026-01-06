Брянскому «Зенит-Казань» пока не по зубам: за счет чего Вербов остановил «Динамо»

После непродолжительного отдыха и новогодних каникул казанский «Зенит» в тяжелом 5-сетовом поединке обыграл очередного конкурента в битве лидеров российской Суперлиге. После драматичной победы в Суперкубке России подопечные Алексея Вербова остановили на своей площадке победную серию московского «Динамо». Подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Первая победа «Зенита-Казани» в новом году

Казанский «Зенит» начал новый год с победы на своей площадке над московским «Динамо» в рамках 16-го тура предварительного этапа волейбольной Суперлиги. Подопечные Алексея Вербова подошли к этому матчу в роли лидера турнира с серией из шести побед.

Команда Константина Брянского приехала в Казань в статусе коллектива из «топ-3» с 10 матчами к ряду без поражений. После того как бело-голубые уступили в Татарстане, они опустились на ступень ниже, пропустив вперед «Зенит-СПб» Владимира Алекно.

Встреча по праву считалась центральным матчем тура по нескольким, помимо турнирных, причинам. Помимо турнирного положения, на счету обоих коллективов на кону стояли внушительные серии из побед, которые прерывать всегда неприятно, но кто-то должен был уступить. Между тем казанцы уже проигрывали москвичам перед началом сезона в рамках розыгрыша Кубка Победы и брали реванш в стартовом туре чемпионата (3:0), но ничто так не запоминается, как обидные поражения.

Фото: zenit-kazan.com

Аншлаг на трибунах предопределил исход встречи

Наставник казанцев Алексей Вербов изначально понимал, что встреча сложится непросто. Так оно и оказалось. Матч продлился до пяти партий, и лишь в конце заключительного сета на тай-брейке татарстанцы одолели москвичей – 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8).

Упускать победу подопечным Вербова в этой встрече было нельзя. И не только с точки зрения укрепления своих позиций в турнирной сетке, но и перед своими болельщиками. В эти новогодние каникулы, несмотря на снежный апокалипсис, который обрушился на Татарстан в выходные, трибуны казанского Центра волейбола были заполнены под завязку. Даже игроки «Ак Барса» Илья Сафонов и Артемий Князев пришли в этот день поддержать «Зенит». После матча главный тренер татарстанцев Алексей Вербов отметил большое количество зрителей и тот факт, что это во многом стало определяющим фактором матча.

«Зрители нам дали той энергии, которой, может быть, нам немного не хватало после Суперкубка России, после Нового года», – заявил Вербов.

Фото: zenit-kazan.com

Команда Вербова выдержала свою марку

После поражения в первом сете казанцы решили сделать ставку на игру от обороны. Это принесло свои плоды уже в середине встречи. Казалось, что хозяева поймали кураж и их не остановить. На тот момент перевес в счете уже был в пользу татарстанцев. Однако динамовцы тоже сдаваться не собирались и в четвертой партии с небольшим отрывом все же отыгрались.

Заключительный сет выдался коротким. Хозяева взяли инициативу в свои руки и завершили партию быстро. Это принесло очередную победу в копилку казанской команды и позволило сохранить лидерство в чемпионате.

Подопечные Алексея Вербова в очередной раз подтвердили статус самой стабильной команды Суперлиги, ничего кардинально не меняя по ходу встречи. Тогда как его коллега по цеху Константин Брянский произвел несколько рокировок во время матча и в самой игре.

«Очень важно, что мы выдержали этот режим, не стали суетиться, не стали за ними куда-то гнаться, а именно продолжили играть в своем ритме. Выдержать такой уровень непросто, даже для такой мастеровитой команды, как «Динамо». Это, наверное, также послужило причиной, что все-таки они начали ошибаться, а мы продолжили держать свой уровень», – отметил Вербов после матча.

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит» пока «Динамо» не по зубам

Эта встреча показала и слабые стороны москвичей. Десятиматчевая серия без поражений динамовцев состояла в основном из побед над более слабыми соперниками. Матч против казанского «Зенита» показал, что к противостоянию с более сильным оппонентом команда Константина Брянского пока не готова. Все те же ошибки на подачах и в приеме.

«В пятом сете мы в двух расстановках растеряли буквально шесть очков. Подача-прием на этом отрезке решили. Когда играют такие команды – это ключевые элементы, в которых важно удерживать баланс ошибок и позитивных действий», – сказал Брянский после игры.

Лучшими игроками в матче стали Максим Сапожков у «Динамо» и Дмитрий Волков у «Зенита-Казань». Оба набрали наибольшее количество очков за игру: у Сапожкова 31 очко, у Волкова – 27. Кроме того, оба преуспели в подачах на вылет, а последний стал лучшим на блоках.