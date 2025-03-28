Брянский прокомментировал первое непопадание «Динамо» в полуфинал с 2019 года

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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал вылет своей команды из плей-офф от «Динамо-ЛО» (1:3, 1:3), которому «бело-голубые» уступили в четвертьфинале Суперлиги.

«Многое не удалось. В первой встрече соперник выглядел посвежее. Сейчас же мы сами в каких-то ситуациях, когда нужно было дожимать соперника, этого не сделали. Как следствие, были наказаны за это. Ошибались в совершенно ненужных ситуациях, не чувствовалось уверенности. Конечно, мы полностью разочарованы. Боролись весь сезон и теперь оказались вне четверки сильнейших. Это не то, на что мы рассчитывали. Повлияло ли участие в турнире в Дубае на результат? Задним числом можно говорить все что угодно. Возможно, повлияло, возможно, нет. Мы играли неуверенно. Были в роли догоняющих в гостях, позволили себя обыграть и почувствовать уверенность, а сейчас мы начали с того, что после поражения в первой игре не имели права на ошибку. Все что угодно могло повлиять. Возможно, и повлиял», – передает слова наставника пресс-служба «Динамо».

Напомним, «Динамо» впервые с сезона 2018/19 не сумело выйти в полуфинал.

«Динамо-ЛО» в полуфинале сыграет с казанским «Зенитом» в серии до трех побед. Первые два матча пройдут в Казани 2 и 4 апреля. 10 и, если понадобится, 11 апреля состоятся матчи в Сосновом Бору. Если счет в серии будет ничейным, то решающий матч будет сыгран 13 апреля в Казани.

Вторая полуфинальная пара – «Белогорье» – «Зенит». 3 и 5 апреля команды сыграют в Туле. 8 и, если понадобится, 10 апреля – в Санкт-Петербурге. При ничейном счете в серии финальный матч состоится в Туле 13 апреля.