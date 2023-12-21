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Брянская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, ранен мирный житель
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ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«В результате обстрела повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте», – отметил губернатор.
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