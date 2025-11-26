Бровкин о матче со «Спартаком»: Было много моментов, реализация подвела

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в Москве, а также ответил на вопрос о конкуренции в составе.

– Можно что-то положительное выделить в этом матче?

– Много не забили сегодня, но были моменты. Всегда хочется выигрывать, будем работать над ошибками.

– У вас в команде довольно большая конкуренция, за счёт чего удалось выгрызть своё место в составе?

– Думаю, просто выполняю тренерскую установку.

– Почему команде сегодня не удалось забить?

– Было много моментов, но не забили, где-то реализация подвела, – приводит слова Бровкина пресс-служба клуба.

На счету Артура Бровкина в сезоне-2025/26 за «Ак Барс» 1 (0+1) очко в 14 матчах.

По итогам 31 встречи «Ак Барс» находится на 2 месте с 40 очками на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ. Ближайшую встречу казанцы проведут дома против СКА на стадионе «Татнефть Арена» 28 ноября. Начало матча – в 19:30 мск.