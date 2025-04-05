news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 16:00

Бровкин и Замалтдинов сыграют вместо Коршкова и Кошелева в матче с «Автомобилистом»

Читайте нас в
Телеграм
Бровкин и Замалтдинов сыграют вместо Коршкова и Кошелева в матче с «Автомобилистом»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил состав на шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом».

В первом звене сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов. Никита Лямкин и Алексей Марченко – в защите.

Второе звено составят Петан Семенов Яшкин с Миллером и Фальковским.

В третьем звене вместо Егора Коршкова с Алексеем Пустозеровым и Эриком О’Деллом будет действовать Артур Бровкин. А в защиту вернулся Артемий Князев, который в этом звене будет выступать в паре с Альбертом Яруллиным.

В четвертом звене тоже перестроения. Никите Дыняку и Дмитрию Кателевскому компанию составит Радэль Замалтдинов. Он заменит Семена Кошелева. В защите Константин Лучевников и Степан Терехов.

В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Начало встречи – 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».

#кубок гагарина #ХК Ак барс #хк автомобилист
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

5 апреля 2025
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025