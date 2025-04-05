Бровкин и Замалтдинов сыграют вместо Коршкова и Кошелева в матче с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил состав на шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом».

В первом звене сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов. Никита Лямкин и Алексей Марченко – в защите.

Второе звено составят Петан – Семенов – Яшкин с Миллером и Фальковским.

В третьем звене вместо Егора Коршкова с Алексеем Пустозеровым и Эриком О’Деллом будет действовать Артур Бровкин. А в защиту вернулся Артемий Князев, который в этом звене будет выступать в паре с Альбертом Яруллиным.

В четвертом звене тоже перестроения. Никите Дыняку и Дмитрию Кателевскому компанию составит Радэль Замалтдинов. Он заменит Семена Кошелева. В защите – Константин Лучевников и Степан Терехов.

В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Начало встречи – 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».