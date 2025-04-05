Бровкин и Замалтдинов сыграют вместо Коршкова и Кошелева в матче с «Автомобилистом»
«Ак Барс» представил состав на шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом».
В первом звене сыграют Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов. Никита Лямкин и Алексей Марченко – в защите.
Второе звено составят Петан – Семенов – Яшкин с Миллером и Фальковским.
В третьем звене вместо Егора Коршкова с Алексеем Пустозеровым и Эриком О’Деллом будет действовать Артур Бровкин. А в защиту вернулся Артемий Князев, который в этом звене будет выступать в паре с Альбертом Яруллиным.
В четвертом звене тоже перестроения. Никите Дыняку и Дмитрию Кателевскому компанию составит Радэль Замалтдинов. Он заменит Семена Кошелева. В защите – Константин Лучевников и Степан Терехов.
В воротах с первых минут вновь сыграет Тимур Билялов.
Начало встречи – 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».