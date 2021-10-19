Бросок защитника УНИКСа стал лучшим моментом недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. Ее возглавил бросок защитника УНИКСа Лоренцо Брауна.

Трехочковый точный бросок американского защитника казанского УНИКСа Лоренцо Брауна решил судьбу недавней встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

До конца овертайма матча «Енисей» (Красноярск) — УНИКС оставалось шесть секунд при счете 78:78. После попадания Брауна счет стал 78:81. В итоге казанцы победили 83:80, одержав третью подряд победу в турнире. Вторым лучшим моментом игровой недели лига признала бросок центрового ЦСКА Джоэля Боломбоя.