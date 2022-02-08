Бросок защитника УНИКСа Мэйо признан лучшим за неделю в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игровой недели. Лучшим стал бросок американского защитника казанского УНИКСа О Джей Мэйо.

Случилось это вчера в матче в Москве с ЦСКА, который УНИКС выиграл в третьем овертайме со счетом 105:103. Именно бросок Мэйо на последней секунде игры принес победу казанцам в столь напряженной встрече.

Сейчас УНИКС с 11 победами при двух поражениях уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Единой лиги ВТБ. 13 февраля казанцы примут дома красноярский «Енисей». До этого, 11 февраля, в рамках чемпионата Евролиги УНИКС сыграет дома с сербской «Црвеной звездой».