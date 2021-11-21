Бросок защитника из своей зоны принес победу ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» после побед на выезде над «Автомобилистом» и «Трактором» продолжил победную серию дома, обыграв ярославский «Локомотив» с футбольным счетом 1:0, забросив единственную шайбу в первом периоде из своей зоны.

В первом периоде до поры до времени ни одной из команд не удавалось завладеть инициативой. Но первыми забили железнодорожники на 14-й минуте. Однако тренерский штаб «Нефтехимика» усмотрел в данной ситуации положение вне игры. После видеопросмотра арбитры подтвердили верность претензий нижнекамцев, не засчитав взятие ворот. И через 32 секунды хозяева забили по всем правилам. Очень редкий гол получился. Чешский защитник нижнекамцев Рональд Кнот щелкнул из своей зоны, и голкипер «Локомотива» Даниил Исаев прозевал это чудо-бросок, 1:0. Как в последствие оказалось, это был первый и последний гол в игре.

Во втором и третьем периодах «Локомотив» приложил массу усилий, чтобы отыграться. Но защита «Нефтехимика» во главе с Александром Суднициным, отыгравшим сегодня 12-й подряд матч в воротах команды, в которую он пришел в ходе сезона, была неприступной.

В середине третьего периода нижнекамцы еще раз забили, но теперь уже тренеры ярославцев запротестовали, усмотрев блокировку вратаря. И после видеопросмотра судьи гол не засчитали, подтвердив заслуженность претензии гостей. В итоге так и закончили, 1:0, вторая подряд победа «Нефтехимика» с таким счетом.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Кнот (14). Штраф: 6-12.

«Нефтехимик»: Судницин. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Галимов-Е.Попов-Секстон; Березин-Петрищев, Бикмуллин-Чивилев-Д.Попов; Шутов, Купцов-Вихарев-Шафигуллин.

После 30 матчей в активе нижнекамцев стало 32 очка, седьмое место. В следующем туре 23 ноября «Нефтехимик» примет на своем льду питерский СКА.