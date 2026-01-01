Бронза УНИКСа, долгожданный титул «Зенита» и застой «Рубина»: 2025 год для клубов Казани

Минувший год для татарстанских клубов уже по традиции стал плодотворным на громкие победы. Татарстан доказал, что остается лидером во многих видах спорта. Однако, к сожалению, это не касается самых популярных вида – футбола и хоккея, где «Ак Барс» и «Рубин» мечутся в затянувшемся периоде без трофеев. Чем запомнился 2025 год - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» вернулся! Чемпионство и Суперкубок Вербова

Безчемпионский период казанского «Зенита», наступивший вместе с личным кризисом Владимира Алекно, затянулся более чем на три года. Каждый раз казанский гранд проводил мощнейшую регулярку, однако в финальной стадии постоянно натыкался на какую-то преграду. Как правило, ею становился новосибирский «Локомотив». Однако на этот раз у Алексея Вербова получилось все: и пройтись катком по всем соперникам в регулярном чемпионате. «Зенит-Казань» показал невероятную форму в чемпионате России, проиграв всего один из 36 матчей в ходе всего турнира и уверенно победив в финальной серии петербургский «Зенит» со счетом 3:0. Этот титул стал уже тринадцатым в истории казанского «Зенита». Параллельно казанцы выиграли и Суперкубок России. Однако в кубковых турнирах типа Кубка Победы и Кубка России команда Алексея Вербова испытала проблемы. Казанская команда дважды проиграла в финалах Кубка России и Кубка легенд московскому «Динамо», а также уступила «Локомотиву» в полуфинале майского «Финала шести» Кубка России 2025 года.

Летом команда Алексея Вербова потеряла сразу двоих иностранных лидеров – уехал играть в Италию безоговорочно сильнейший связующий всей Суперлиги Майк Кристенсон, а Сэма Деру удалось перетянуть новосибирскому «Локомотиву».

И тем не менее у «Зенита-Казань» в текущем регулярном чемпионате все идет отлично. Уже дважды в сезоне был обыгран питерский «Зенит» – в том числе и в недавнем полуфинале Суперкубка России. А в финале был одолен тот самый «Локомотив», который нанес казанцам пока единственное поражение в регулярке Суперлиги. Вербову удалось перестроить команду даже без своих бывших звезд и снова сделать «Зенит» командой, которую хотят обыграть все, и столкнуть ее с пьедестала.

Триумф «Стрелы-Ак Барс» и рекордное чемпионство хоккеистов на траве

Вот уже несколько сезонов подряд Казань поступательно шла к статусу безоговорочного гранда отечественного регби. «Стрела-Ак Барс» из года в год выигрывала Кубок России, но в чемпионате не хватало последнего шага. На этот раз «Стрела» под руководством Джей Пи Нила выиграла все три (!) трофея сезона – Суперкубок, Кубок и чемпионство. И стала главным грандом регби в России.

Фото: strelarugby.ru

Нельзя обойти вниманием и 23-й титул «Динамо-Ак Барс» в чемпионатах России по хоккею на траве. Отметим, что казанский гранд под руководством Араика Маргаряна попал в книгу рекордов Гиннеса как команда с самым большим количеством побед в своем виде спорта уже на двадцатом чемпионстве, а теперь из года в год бьет свой же рекорд. Рустам Минниханов в поздравительной телеграмме выделил не только команду, но и руководителя Администрации Раиса, председателя ФСО «Динамо» Асгата Сафарова, а также главу Минстроя республики, президента федерации хоккея на траве Марата Айзатуллина. Сразу же по следам этого золота главный тренер Араик Маргарян дал оперативное интервью «ТИ-Спорту». В нем он отдельно выделил роль Рустама Минниханова в своей личной мотивации – приносить золото Татарстану из года в год.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Ак Барс»

«Синтез» – лучший водный клуб страны

Для казанского ватерпольного клуба «КОС-Синтез» 2025 год стал триумфальным: команда собрала все главные трофеи российского сезона и подтвердила статус сильнейшего клуба страны. В мае «КОС-Синтез» стал шестикратным чемпионом России. Финальная серия против волгоградского «Спартака» завершилась со счетом 3:0. Решающий матч прошел в Волгограде и закончился победой казанцев 12:8.

В июне команда завоевала Кубок России 2024/2025, вновь обыграв «Спартак-Волгоград» в финале со счетом 13:6. Финальный этап турнира принимала Казань в бассейне «Оргсинтез». А в октябре года в Москве «КОС-Синтез» во второй раз в истории выиграл Суперкубок, победив тот же «Спартак» в упорной борьбе со счетом 10:9.

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Более того, помимо ватерполистов «Синтез» делегировал и пловцов на первый чемпионат мира, на который были допущены российские спортсмены после долгого отстранения. Андрей Минаков в составе российской команды стал чемпионом мира в Сингапуре, победив в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. А Никита Шлейхер в прыжках в воду выиграл серебряные медали ЧМ.

УНИКС: Бронза с серебряным отливом

По признанию нашему изданию многолетнего президента баскетбольного УНИКСа Евгения Богачева, бронзовые медали, завоеванные по итогам прошлого сезона в июне, оказались даже «тяжелее», чем золото 2023 года. Вот и поздравлений Евгений Борисович в вечер решающей победы над «Локомотивом-Кубань» (3-1 в серии) получил больше, чем в июне 2023.

Фото: unics.ru

В течение прошлого сезона и всего межсезонья УНИКС пытался договориться со своим бывшим лидером Ненадом Димитриевичем о возвращении, а македонец постоянно отбивал эти подачи со словами, что хочет играть в Евролиге. Но в итоге оказался в России, в составе «Зенита». Погнался за длинным рублем, однако ни о каких лидерских позициях в Питере говорить не приходится. Зато УНИКС провел максимально грамотную трансфертную кампанию – Велимир Перасович получил в свою команду легионеров с отличным послужным списком. Пэрис Ли, Си Джей Брайс, Маркус Бингэм, Пьер Дишон. Отдельные игроки казанцев, к примеру, Маркус Бингэм и Пэрис Ли, по мнению ряда экспертов, уже сейчас могут претендовать на звание MVP регулярного чемпионата.

Новички буквально сделали УНИКС самой разноплановой командой сезона и заслуженно ведут «зеленую» команду в лидерах текущего чемпионата. Более того, вот уже более двадцати матчей команда Велимира Перасовича не проигрывает на своем паркете, а в нынешнем сезоне эта феноменальная серия длится уже двенадцать матчей. Феноменальная серия, которая обязательно должна продлиться. Пока что казанцы практически непобедимы, уступив лишь в одном матче текущей регулярки.

ЖВК «Динамо-Ак Барс»: продолжается битва с Калининградом за звание цариц горы

Лишь одного шага не хватило в прошлом сезоне казанскому женскому волейбольному клубу «Динамо-Ак Барс», чтобы вновь стать чемпионками. Команда Зорана Терзича билась до последнего матча, но калининградский «Локомотив» и его главная звезда, турецкая диагональная Эбрар Каракурт, были неукротимы. Тем не менее серебро стало отличным результатом сезона, учитывая мощный состав балтийской команды.

Летом казанская команда задумала небольшую перестройку и набрала несколько новых ярких волейболисток. И это дало свои результаты! Казаночки в минувшем году успели выиграть золото в Кубке Победы, обыграв в финале «Ленинградку» со счетом 3:2.

Фото: dinamo-kazan.com

В регулярном чемпионате нынешнего сезона казанская команда набрала хороший ход, одерживая победы и постепенно наращивая отрыв в турнирной таблице. От «Заречья» и «Уралочки» их отделяет уже 7 очков.

А под самый конец года, 21 декабря, в «Финале четырех» казанское «Динамо» сначала обыграло в полуфинале «Ленинградку» (3:0), а в финале – «Заречье-Одинцово» со счетом 3:2, завоевав трофей в четвертый раз в своей истории.

Не последнюю роль играет и приобретение звездной доминиканки, доигровщицы своей сборной Брайелин Мартинес. Учитывая, что Каракурт уехала из Калининграда в Турцию, теперь настало время казанского гранда доминировать в женском волейболе с яркой звездой в составе.

«Ак Барс»: неоднозначный период Анвара Гатиятулина

Сложно назвать 2025 год для «Ак Барса» сверхудачным, но и провальным тоже. Казанская команда претерпела серьезную перестройку в 2024 году, поэтому в первый сезон никто сходу Кубка всерьез не ждал. Весной 2025 года команда Анвара Гатиятулина зашла в плей-офф с очень уязвимыми позициями. Команда сильно сдала после «Матча всех звезд» и провалила остаток чемпионата. Итоговое пятое место на Востоке считалось большой удачей, учитывая что благодаря ему казанцы получили самого удобного из топ-4 соперника в плей-офф – екатеринбургский «Автомобилист», испытывающий проблемы.

С большим скрипом и скандальным голом в седьмом поединке команда Анвара Гатиятулина первый раунд таки прошла. В Екатеринбурге до сих пор уверены, что гол Сафонова во втором овертайме был ошибочным. Фол Хрипунова, подаривший казанцам решающее большинство, был весьма сомнительным, а автогол Алексея Бывальцева – нелогичным. Впрочем, дальнейший второй раунд показал, что «Ак Барс» пока не готов к серьезным задачам.

Взяв первые два матча в противостоянии с «Динамо», команда Анвара Гатиятулина дальше оказалась просто бессильной после нескольких перестроений от Алексея Кудашова. «Динамо» стало действовать строже и дисциплинированнее, ушли ненужные ошибки, а в дуэли вратарей динамовец Владислав Подъяпольский буквально «сожрал» вратарский дуэт «Ак Барса» в лице Тимура Билялова и Амира Мифтахова, провалившего шестой поединок. Полностью растворился на льду и Артем Галимов, на которого возлагались большие надежды после сверхудачного регулярного чемпионата. 95 номер не совладал с возложенной ролью лидера и эмоциями, что вылилось в срыв на льду и на болельщиках после шестого проигранного поединка. «Ак Барс» проиграл все четыре дальнейших игры и вылетел из второго раунда Кубка Гагарина.

Фото: ak-bars.ru

Объяснений, что случилось, от главного тренера и генерального менеджера «Ак Барса» болельщики так и не получили. Анвар Гатиятулин и Марат Валиуллин ограничились общими выражениями. Болельщики надеялись на работу над ошибками, но летом случилось что-то необъяснимое. С открытием трансфертного окна 1 июня большинство топ-команд КХЛ принялись активно усиливать состав, в том числе за счет расформированного «Витязя». «Ак Барс» же отмалчивался буквально до августа, прихватив за этот период лишь малоизвестных канадцев Брендона Биро и Уайата Калинюка, а также старого знакомого Михаила Фисенко. Лишь летом казанцы включились в борьбу за Григория Денисенко, соизволившего рассматривать варианты из КХЛ. После сложных переговоров подписать форварда таки удалось. Позже подтянулись и ставшие ненужными СКА защитник Илья Карпухин и нападающий Владимир Алистров, и вратарь Михаил Бердин. А уже по ходу сезона за баснословные 240 миллионов удалось выудить у «Салавата Юлаева» и Александра Хмелевского.

С трескучим провалом провел «Ак Барс» первый месяц сезона, опустившись на предпоследнее место в таблице. Над Анваром Гатиятулиным нависли тучи, и разговоры о кандидатах на его смену не стихали. Однако, упростив игру команды в дальнейшем, специалисту удалось выправить ситуацию. «Ак Барс» постепенно стал набирать нужные очки, порой через сложные игры. А к концу года подходит на позиции второй команды в турнирной таблице КХЛ, уступая лишь «Металлургу». Однако приобретенные хоккеисты по-прежнему не оправдывают ожиданий. Денисенко и Алистров зачахли уже после сентября, Калинюк был обменян, Биро отбывает номер. Никуда не ушли и проблемы с вратарями – провалившийся Бердин уже в «Сибири», а Тимур Билялов так и не обрел стабильности.

«Рубин»: период застоя, споров Рахимова с руководством и стагнации футболистов

Минувший год стал для казанского «Рубина» временем стагнации, которая стала очевидна всем. В прошлом сезоне казанцы вновь финишировали седьмыми, не добились особых успехов в Кубке России, вылетели уже на стадии группового турнира, но зато по-новому раскрылся Мирлинд Даку, который забил 15 голов в 26 матчах чемпионата России и стал вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ. Летом разразилась эпопея с его продажей/не продажей. «Зенит» хотел забрать албанца за €4,5 миллионов, но в итоге в руководстве приняли решение отказаться от приобретения из-за скандала на Евро 2024.

Мирлинд получил в «Рубине» обновленный контракт с повышенной зарплатой, а команда – дополнительное финансирование на приобретения. Так, в Казань пожаловали гондурасский защитник Дениль Мальдонадо, который оказался травмированным и до сих пор так и не провел ни одного матча. Вскоре подоспел еще один защитник Андерсон Арройо, в центр поля был приобретен звездный полузащитник Далер Кузяев, а также Антон Швец. А на подмогу Даку из Франции был привезен Жак Сиве. Пожалуй, ни одно из этих приобретений нельзя назвать однозначно удачным.

В текущем сезоне казанская команда завершила осеннюю часть чемпионата на привычном седьмом месте, но за этим результатом скрываются системные проблемы, вызывающие растущее недовольство как у руководства, так и у болельщиков. Поклонники команды, уставшие от «Дня сурка», стали требовать перемен с удвоенной силой.

Третий сезон подряд команда Рашида Рахимова показывает один и тот же безликий футбол и средние результаты. Позиции в турнирной таблице застыли на месте, а качество игры с каждым сезоном падало. «Рубин» показывал один из худших в лиге показателей по владению мячом и количеству созданных моментов. Тактика команды сводится к борьбе и надежде на гений единственного лидера – Даку, без которого атака «Рубина» выглядит беспомощной. Этот подход привел к унизительному вылету из Кубка России от команды Первой лиги, тульского «Арсенала», что стало для поклонников команды последней каплей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахимов в течение буквально всех трех сезонов во главе «Рубина» регулярно публично заявлял, что ему не хватает качества футболистов для амбициозных задач. При этом все знают, что именно он формировал этот состав, приобретая одного балканца за другим. При этом приобретенные футболисты под его руководством совсем не демонстрируют прогресса. Тренерский штаб не смог создать систему игры, которая раскрывала бы потенциал команды, что привело к полной зависимости от формы Даку. В результате «Рубин» с дорогостоящим составом проигрывает в эффективности таким командам, как «Балтика», которая с более скромным бюджетом борется за высокие места.

Итог для «Рубина» и его болельщиков в 2025 году – это окончательное осознание тупика, в который попал титулованный клуб. По последней информации, в руководстве уже приняли решение расстаться с Рашидом Рахимовым и активно подыскивают ему замену. Если верить источникам, специалист не берет трубку от руководства казанского клуба, пока находится в отпуске. Судя по всему, Рахимов пытается вытянуть напоследок все возможные денежные средства, и лишь дождавшись окончания отпуска пойдет на контакт. Этот случай лишний раз подчеркивает, что решение расставаться с весьма непростым по характеру и ничем не выдающимся в тренерском ремесле специалистом было абсолютно верным.