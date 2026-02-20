Бронза для Коростелева, топ-6 для Непряевой: есть ли шансы у россиян на медали Олимпиады

Зимние Олимпийские игры – 2026 подходят к концу. В рамках турнира в эти выходные пройдут заключительные старты по лыжным гонкам. Какие шансы у лыжников из Татарстана, Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, забрать медали в марафонской дистанции и порадовать Ильшата Фардиева – разбирается «ТИ-Спорт».





В классическом масс-старте на 50 км у наших лыжников самые реальные шансы побороться за хорошие места

Фото: © РИА Новости

В олимпийском лыжном марафоне у россиян есть шансы на медали

В заключительные дни зимней Олимпиады-2026 в рамках соревнований по лыжным гонкам пройдет классический масс-старт на 50 км, в котором примут участие российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Как и в скиатлоне, в этой гонке, по мнению экспертов, у наших лыжников самые реальные шансы побороться за хорошие места.

Напомним, что на российских соревнованиях эти спортсмены представляют Татарстан. Более того, поддержать Коростелева и Непряеву в Италию поехала целая делегация из Татарстана во главе с президентом Федерации лыжных гонок РТ Ильшатом Фардиевым. Еще на гонках скиатлона ТВ-камеры показывали гендиректора АО «Сетевая компания» на трибунах в Италии.

Еще до старта Олимпиады в тренерском штабе сборной России ставку делали именно на длинные дистанции. В частности, старший тренер Игорь Сорин заявлял, что чем длиннее дистанция, тем лучше для его спортсменов и заверил, что дистанционные гонки российские лыжники точно побегут.

На этапе Кубка мира в Гомсе в марафоне на 20 км оба российских спортсмена добрались до финиша восьмыми. В дебютной гонке на Олимпиаде в скиатлоне на 10 км Коростелев показал лучший результат и прибежал четвертым, а Непряева – 17-й.

При любом раскладе у Савелия Коростелева в данном старте шансов больше, чем у Дарьи Непряевой. Об этом говорят и результаты Кубка мира, в которых Дарья проявила себя менее ярко. Именно поэтому тренер штаба национальной команды Юрий Бородавко предрекал наиболее высокие шансы россиян именно в мужской гонке.

«На мой взгляд, в марафоне Савелий должен чувствовать себя более уверенно, чем в разделке свободным стилем. В том же скиатлоне он уже продемонстрировал, что в контактной борьбе способен достаточно ярко проявлять себя», – сказал Бородавко пресс-службе Олимпийского комитета России (ОКР).

Бородавко о последней гонке подопечных: «На «хорошо» здесь не тянет»

При этом медальных задач перед российскими лыжниками не стояло изначально. По словам того же Игоря Сорина, хорошим результатом будет считаться даже попадание в топ-6 на любом из стартов. В первую очередь потому, что для Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева это дебют на взрослом олимпийском уровне.

Помимо скиатлона, на Играх-2026 Коростелев занял 35-е место в классическом спринте и 15-е в разделке свободным стилем. Непряева стала 36-й в спринте и 21-й в разделке. После последней гонки Юрий Бородавко поставил своим воспитанникам оценку «удовлетворительно».

«Конечно же, на «хорошо» здесь не тянет, поскольку мы видели выступления более высокого уровня», – цитирует Бородавко пресс-служба ОКР. Также наставник добавил, что окончательный анализ будет проведен после олимпийского турнира и анализировать, что получилось, а на основании этого этого оценивать перспективы, строить дальнейшую подготовку и формировать стратегию развития.

Под стратегией подразумевается грамотно выстроенный процесс подготовки и непосредственно распределение сил, в том числе и во время самой гонки. У тренерского штаба национальной сборной России и у самих лыжников было достаточно времени, чтобы проанализировать свои выступления на предыдущих стартах и сделать выводы.

Для Савелия Коростелева это главный шанс на Олимпиаде в борьбе за медали Фото: © РИА Новости

Преимущества россиян в масс-старте на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелев и Дарья Непряева должны подойти к марафону более свежими и отдохнувшими. Дело в том, что россияне не допущены до командных соревнований и имеют право выступать только в индивидуальных дисциплинах. Пока все остальные лыжники участвовали в эстафете и командном спринте, наши восстанавливались и набирались сил перед марафоном. Безусловно, это послужит преимуществом для наших спортсменов в масс-старте.

Явным плюсом марафонского «полтинника» на Олимпиаде для наших соотечественников будет являться еще и то, что конкуренция будет значительно ниже. На Играх от сборных команд различных стран могут принимать участие не более четырех человек в отличие от гонки на 20 км на Кубке мира в Гомсе.

К слову, в том старте за кадром произошел небольшой казус с участием Савелия Коростелева. Во время стартового отрезка россиянин сломал лыжную палку. По этой причине он потерял время и немного отстал от основной группы. Стоит отдать должное оперативной поддержке тренеров на трассе, один из которых вручил Коростелеву запасной инвентарь.

Лыжный марафон во время зимней Олимпиады пройдет 21 февраля у мужчин (начало в 13:00 мск) и 22 февраля у женщин (в 12:00 мск). Прямая трансляция пройдет в эфире Okko.ru.

Коростелев имеет явные шансы на медали в марафонском «полтиннике»

Говоря о потенциальных шансах российских лыжников в классическом «полтиннике», стоит отметить, что для Савелия Коростелева это все же главный шанс на Олимпиаде в борьбе за медали. Принимая во внимание его российский опыт, за всю лыжную карьеру он ни разу не выходил за пределы топ-3 в данной дистанции.

Коростелев способен вытерпеть всю дистанцию и поднажать в затяжном финише. Основным конкурентом россиянина и фаворитом мужской гонки эксперты называют первым 29-летнего норвежца Йоханнеса Клебо. Благодаря последним выступлениям, он стал десятикратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр.

Также в число фаворитов входят еще один представитель Норвегии – бронзовый призер нынешней Олимпиады 33-летний Мартин Нюэнгет и трехкратный олимпийский чемпион финский лыжник 34-летний Ийво Нисканен. Отметим, что среди них 22-летний Савелий Коростелев является самым молодым участником, и хотелось бы предположить, что это может сыграть некоторую роль в его пользу. Правда, выше бронзы Савелию рассчитывать все же не приходится, принимая во внимание неотъемлемый опыт и состав соперников.

Шансы Дарьи Непряевой не оцениваются столь высоко Фото: © Санто Стефано / РИА Новости

Для Непряевой попадание в топ-6 – отличный результат

Что касается женской гонки, то шансы Дарьи Непряевой не оцениваются столь высоко. Попадание в топ-6 для 23-летней спортсменки уже было бы отличным результатом. Россиянка бежала «полтинник» лишь один раз в карьере во время Спартакиады в 2024 году. Она пришла к финишу восьмой с отставанием более чем в пять минут от своих оппоненток.

Однако нельзя не отметить, что в рамках российских соревнований Непряева за этот год стала гораздо сильнее и выносливее, но не настолько, чтобы обогнать своих нынешних соперниц. Главной фавориткой в марафоне среди женщин является двукратная олимпийская чемпионка 31-летняя шведская лыжница Йонна Сундлинг. Кроме того, она стала обладательницей золота в командном спринте на этих Играх.

Также в дистанционных гонках в числе претенденток на медали еще одна представительница Швеции – 26-летняя Фрида Карлссон (двукратная олимпийская чемпионка – 2026) и 34-летняя американка Джессика Диггинс (олимпийская чемпионка – 2018 в командном спринте). Последняя очень голодная до медалей и приехала на эту Олимпиаду завершать свою спортивную карьеру на так называемой мажорной ноте.